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Rusya'da uçakta skandal olay! Kadın halterciyi erkek sanıp uçağa almadılar

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 21:58 | Son Güncelleme

Rus kadın halterci Anna Turaeva (42), St. Petersburg kentinden yaşadığı Krasnodar'a gerçekleştirdiği uçuş kabusa döndü. Havayolu şirketi çalışanları, ‘Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla’ diyerek Turaeva’yı uçağa almadı.

Rusya'da uçakta skandal olay! Kadın halterciyi erkek sanıp uçağa almadılar

Rusya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Rusya’nın St. Petersburg kentinden Krasnodar'a gitmek üzere havalimanına gelen kadın halterci Anna Turaeva, Utair Havayolları şirketi çalışanları tarafından uçağa alınmadı. Uçağa alınmamasının gerekçesi ise oldukça şaşırttı. Görevliler, pasaportunda kadın yazan Turaeva'ya kadın olduğuna ikna olmadı. Görevliler, Turaeva'ya “Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla. Öyle gel" diyerek uçağa almadığı belirtildi.

“AŞAĞILAYICI BİR DURUMDU”

Rus medyasına açıklamalarda bulunan kadın halterci, “Aşağılayıcıydı. Sıradaki insanların önünde bir çocuk gibi azarlandım. Bana mahrem sorular soruldu. Sıranın tamamı bu anarşiyi izliyordu ve bu durumda kendimi olabildiğince çaresiz hissettim. Gerçekten bir kadın olduğumu kanıtlamaya çalışıyordum” dedi.

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HAVAYOLU ŞİRKETİ ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan, havayolu şirketinin kendisine ulaştığını ifade eden Turaeva, “Utair, üzgün olduklarını söyledi. Bana ‘Yaşadığınız olumsuz duygular için özür dileriz. Böyle bir hizmet kabul edilemez. Uçuşunuzda görev alan havalimanı çalışanlarını kontrol edip, durumu çözeceğiz’ dediler” ifadelerini kullandı.

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