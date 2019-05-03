Rusya'da Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları

Yarışının galibi, Ekaterinburglu Anna Hramtsova oldu. Rosgvardiya memuru Anna Hramtsova’nın 57 binden fazla oy aldığı açıklandı. Yarışmayı kazanan ve finalist olan güzellerin fotoğrafları 2020 Rosgvardiya Takvimi'ne dahil edilecek.