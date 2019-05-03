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Rusya'da Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in talimatıyla 4 yıl önce kurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi'nde görev yapan kadın polislerden en güzelleri seçildi. Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği’nde (Rosgvardiya) görevlendirilen polisler arasında yapılan seçmeler sonucu birinci belli oldu.

Yarışının galibi, Ekaterinburglu Anna Hramtsova oldu. Rosgvardiya memuru Anna Hramtsova’nın 57 binden fazla oy aldığı açıklandı. Yarışmayı kazanan ve finalist olan güzellerin fotoğrafları 2020 Rosgvardiya Takvimi'ne dahil edilecek.

İşte Rusya'nın en güzel polisi

Svetlana Farafonova, Saratov.
Çeçenistan başkenti Grozni'den gelen Karina Şmakova.
Anna Piskun, Kirov şehri.
İvanovo şehrinde yaşayan Yuliya Gladişeva.
Yarışmayı kazanan Ekaterinburglu Anna Hramtsova.
Rusya'nın en batı bölgesi olan Kaliningrad'dan gelen yarışmacı Anna Yuldaşeva.
Rusya'nın güneyinde bulunan Rostov-na-Donu şehrinden gelen Kristina Tsıganova.
Moskovalı Yekaterina Yermakova yarışma için zırhlı araç önünde poz verdi.
St. Petersburglu Viktoriya Bredihina.
Tula şehrinden gelen Olga Astsaturova.
Moskovalı Olga Sizova.
Sibirya'da bulunan Omsk şehrinde yaşayan Anastasiya Budilo.
Seversk kentinde yaşayan Şkolnaya Natalya.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR
Birinciliği kazanan Anna Hramtsova, sosyal medyada oldukça aktif.
Öyle ki paylaşımlarını aralıksız sürdüren güzelin takipçi sayısı 18 bini geçmiş durumda.
İşte birinciliği kazanan Ekaterinburglu Anna Hramtsova'nın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafları...
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Rusya Ulusal Muhafız Birliği

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
TÜRK KIZLARI SANA KURBAN OLSUN BİZİM KIZLAR EGOLU ÇİRKİN KENDİNİ BEĞENMİŞLER :D
aynen katılıyorum şımarık egolu bir o kadarda koca kıçlı ve çirkin rusla evli ne kadar arkadaşım varsa dünyada cenneti buldu adamlar
adamlar yapmis abi :)
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