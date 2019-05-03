Rusya'da Ulusal Muhafızlar Birliği'nin en güzel kadınları

Yarışının galibi, Ekaterinburglu Anna Hramtsova oldu. Rosgvardiya memuru Anna Hramtsova’nın 57 binden fazla oy aldığı açıklandı. Yarışmayı kazanan ve finalist olan güzellerin fotoğrafları 2020 Rosgvardiya Takvimi'ne dahil edilecek.
İşte Rusya'nın en güzel polisi
Svetlana Farafonova, Saratov.
Çeçenistan başkenti Grozni'den gelen Karina Şmakova.
Anna Piskun, Kirov şehri.
İvanovo şehrinde yaşayan Yuliya Gladişeva.
Yarışmayı kazanan Ekaterinburglu Anna Hramtsova.
Rusya'nın en batı bölgesi olan Kaliningrad'dan gelen yarışmacı Anna Yuldaşeva.
Rusya'nın güneyinde bulunan Rostov-na-Donu şehrinden gelen Kristina Tsıganova.
Moskovalı Yekaterina Yermakova yarışma için zırhlı araç önünde poz verdi.
St. Petersburglu Viktoriya Bredihina.
Tula şehrinden gelen Olga Astsaturova.
Sibirya'da bulunan Omsk şehrinde yaşayan Anastasiya Budilo.
Seversk kentinde yaşayan Şkolnaya Natalya.
SOSYAL MEDYADA BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR
Birinciliği kazanan Anna Hramtsova, sosyal medyada oldukça aktif.
Öyle ki paylaşımlarını aralıksız sürdüren güzelin takipçi sayısı 18 bini geçmiş durumda.
İşte birinciliği kazanan Ekaterinburglu Anna Hramtsova'nın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafları...
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