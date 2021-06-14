Rusya'da vahşi cinayet! Düğüne birkaç gün kala nişanlısını baltayla öldürdü

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Alexander Voronin mahkemede "Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.

Voronin masum olduğunu söylese de, daha önce tacizde bulunduğunu iddia eden 5 eski kız arkadaşıyla görüşüldü. Zanlının babası da oğlunun masum olduğunu savunarak, genç kadına uygulanan şiddetin çoğunlukla sağ elini kullanan biri tarafından yapıldığına, oğlunun ise solak olduğuna vurgu yaptı ve "Bence bu eylemi en az iki kişi gerçekleştirmiş" ifadelerini kullandı.

Ancak mahkeme, çiftin eve yürürken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, Voronin'in genç kadına şiddet uyguladığı, daireye başka giren olmadığını ortaya koydu.

