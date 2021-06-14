Rusya'da vahşi cinayet! Düğüne birkaç gün kala nişanlısını baltayla öldürdü

Rusya'da 26 yaşındaki Marina Pankratova, düğününe birkaç gün kala yatak odasında yarı çıplak bir şekilde ölü halde bulundu.
Nişanlısı turizm acentası sahibi Alexander Voronin ile yaşayan genç kadının ölümü, Voronin'in annesinin eve gelmesi ile ortaya çıktı. 26 yaşındaki Marina Pankratova'nın onlarca yerinden bıçaklandığı ve evin kan gölüne döndüğü öğrenildi.
Adli Tıp'taki ilk incelemede, saatler süren işkencede gelin adayının nişanlısı Voronin tarafından yumruklanıp tekmelendiği belirlendirken, kan donduran cinayet ülke gündemine oturdu. Genç kadının işkence sonucu, yüz şeklinin bozulduğu, kafatasının kırıldığı, vücudunun yaralarla kaplı olduğu, muhtemelen 3 saat boyunca işkence gördüğü anlaşıldı. Mahkemeye sunulan kanıtlar katilin genç kadının kafasına baltayla vurduğunu gösterdi, cesette 83 darbe tespit edildi.
Babası Rus gizli istihbarat servisi KGB'nin eski çalışanı olan Alexander Voronin nişanlısını öldürdükten sonra yurtdışına kaçmaya çalışsa da, koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyahat kısıtlamalarına takılarak yakalandı.
Alexander Voronin mahkemede "Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadesini kullandı.
Voronin masum olduğunu söylese de, daha önce tacizde bulunduğunu iddia eden 5 eski kız arkadaşıyla görüşüldü. Zanlının babası da oğlunun masum olduğunu savunarak, genç kadına uygulanan şiddetin çoğunlukla sağ elini kullanan biri tarafından yapıldığına, oğlunun ise solak olduğuna vurgu yaptı ve "Bence bu eylemi en az iki kişi gerçekleştirmiş" ifadelerini kullandı.
Ancak mahkeme, çiftin eve yürürken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, Voronin'in genç kadına şiddet uyguladığı, daireye başka giren olmadığını ortaya koydu.