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Rusya'da yanardağ patladı, buzullar erimeye başladı!

11.03.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Rusya'da yanardağ patladı, buzullar erimeye başladı!

Rusya Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya Sopka yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ lav püskürtmeye başlarken, Erman Buzulu olarak bilinen buz kütlelerinin erimeye başladı.

Rusya’nın doğusunda Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arası bulunan Kamçatka Yarımadası’ndaki Klyuchevskaya Sopka faaliyete geçti.

Kamçatka Adası’nın en büyük yanardağı olma özelliği taşıyan volkanik dağda Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şube Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde lav püskürtmeleri sırasında 30 ila 50 santimetre çapında kaya parçalarının fırladığı açıklandı.

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Avrasya'nın en yüksek yanardağındaki yoğun lav püskürtmeleri nedeniyle bölgede en yüksek alarm seviyesi olarak bilinen "turuncu alarm" ilan edilirken, alçak uçuş yapan uçakların lav püskürtmelerinden olumsuz etkilenebileceği, lavların 7 kilometre boyunca yayıldığı belirtildi.

Dünyanın en önemli buzulları arasında bulunan Kamçatka Yarımadası’ndaki buzullar Klyuchevskaya Sopka yanardağının lav püskürtmesiyle erimeye başladı. Bölgede Erman Buzulu olarak bilinen dev buz kütlesinin erimeye başladığı, buzullardan sıcak çamur aktığı ve bunun bölgedeki ekolojik sistemi olumsuz yönde etkileyebileceği ifade edildi.

Klyuchevskaya Sopka'ya en yakın yerleşim alanının 30 kilometre uzaklıkta olduğu, lav püskürtmelerinin şu an için yerleşim alanlarına bir tehdit oluşturmadığı aktarıldı.

Rusya'da yanardağ patladı lavlar 7 km'ye yayıldı buzullar erimeye başladı
Rus bilim insanları yanardağ çevresinde inceleme yaparken, o anları kaydetmeye devam ediyor. Kamuoyuna aktarılan görüntüler büyük ilgi çekerken, birçok fotoğrafçının da bölgede çekimler yapmak için özel izin talebiyle resmi müracaatlarda bulunduğu öğrenildi.


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Rusya

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