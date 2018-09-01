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Rusya'da yolcu uçağı pistten çıkarak alev aldı! Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

Rusya'nın Soçi kentinde pisti ıskalayan uçak, nehre kayarak alev aldı. En az 18 kişi yaralandı.

Rusya'da yolcu uçağı pistten çıkarak alev aldı! Yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova’dan havalanan Sibirya Havayolları Utair’e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Soçi Havaalanı'na inerken pisti ıskalayarak yakındaki bir nehre kayıp yanmaya başladı.

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, durumun yakından izlendiğini, şu anda aralarında üç çocuğun bulunduğu 18 yaralının olduğunu, ölen kimsenin ise bulunmadığını belirtti.

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Uçaktaki 160 yolcunun tahliye edildiği, uçakta çıkan yangının bölgedeki acil servis görevlileri tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Utair Hava Yolları yetkilisi Moskova’dan havalanan UT579 uçuş sayılı Boing 737 tipi yolcu uçağının Soçi’de iniş pistinden kayıp yakındaki bir nehre daldığını, iniş takımları ve bir kanadının tahrip olduğunu, sol motorunun alev aldığını söyledi.

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Utair havayolu firması olayın havacılık otoriteleri tarafından incelendiğini, kazanın uçuş trafiğinde aksamaya yol açmadığını belirtti.

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Rusya Soruşturma Komitesi’nin olay hakkında inceleme başlattığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Soçi uçak Moskova Sibirya

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
KARDEŞ RUS HALKINA BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN!!!
haberi gördüm bende şoka girdim.dünyalıyım bende.neyim eksik sizden
dünya niye şokta acaba mynetin attığı başlığı ne için olduğunu sormak istiyorum
GEÇMİŞ OLSUN. PİLOTU TEBRİK ETMEK LÂZIM. UÇAK NEHRE DEĞİL DE TOPRAĞA VEYA YERLEŞİM YERLERİNE ÇAKILSA SONUÇ TAM FACİA OLURDU... 160 YOLCU VE MÜRETTEBAT DA FECİ ŞEKİLDE ÖLÜRDÜ...
nasıl çıkacaz bu şoktan dünya olarak ayvah eyvah
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