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Rusya’da yolcu uçağında ‘sosyal mesafe’ kavgası

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Rusya’da Soçi-Moskova seferini yapan bir uçakta ‘sosyal mesafe’ kavgası çıktı.

Rusya’da Soçi-Moskova seferini yapan bir uçakta ‘sosyal mesafe’ kavgası çıktı.

Yolculardan birinin uçak iniş yaptığı sırada inmek için acele etmesi ve diğer yolculara çarpması sonucu 2 kişi birbirine girdi. O anlar saniye saniye yolcuların kamerasına yansıdı.

Rusya’da Soçi-Moskova seferini yapan bir uçakta ‘sosyal mesafe’ kavgası çıktı. Olay, Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana geldi. Soçi’den kalkış yapan Ural Havayolları’na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Moskova’ya iniş yaptıktan hemen sonra yolculardan biri acele ederek inmeye çalıştı. Çıkış kapısına doğru yönelen kişi, diğer yolculara da çarparak ilerledi.

"BANA DOKUNDU, SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI"

Diğer yolculardan biri, acele eden kişiye dikkat emesini söyleyince ortalık karıştı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, iki kişinin yumruklaşarak kavga ettikleri görüldü. Acele eden kişiyle kavga eden kişi, “Bana dokundu” diyerek, diğerinin sosyal mesafeyi hiçe saydığını savundu. Yolcuların ikisi de polis tarafından gözaltına alındı.

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