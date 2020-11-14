HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya, Dağlık Karabağ’da hava faaliyetlerine başladı

Rusya, Dağlık Karabağ’da hava faaliyetlerine başladı

14.11.2020 11:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya, Dağlık Karabağ’da hava faaliyetlerine başladı

Rusya, Dağlık Karabağ’a gönderdiği hava güçleri ile ilk faaliyetlerine başlayarak barış gücü sevkiyatlarına eşlik etti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a Rus Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına devam ediyor.

Rusya, Dağlık Karabağ’a gönderdiği hava güçleri ile ilk faaliyetlerine başlayarak barış gücü sevkiyatlarına eşlik etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a Rus Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına devam ediyor. Rusya 3 gün önce bölgeye Mi-8 ve Mi-24 tipi helikopterlerin yanı sıra İnsansız Hava Araçları (İHA) göndermişti. Bakanlık bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, helikopterlerle ilk faaliyetlerin dün gerçekleştirildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nın dün Barış Gücü askerlerinin Hankendi şehrine girdiğinin açıklanmasının ardından kentte gerçekleştirilen sevkiyatın görüntüleri paylaşıldı. Helikopterlerden çekilen görüntülere göre Rus Barış Gücü askerlerinin askeri araçlarla gözlem noktalarına taşındığı, havadan Hankendi’nin incelendiği görüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görüntüler paylaşılırken, “Mi-8 ve Mi-24 helikopterleri Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesindeki ateşkes ve askeri operasyonlar bölgesine Goris’ten Hankendi’ye ilerleyen Rus Barış Gücü askerlerine eşlik ederek güvenliklerini sağladı. Helikopter grubu kontrol bölgelerini havadan izlemenin yanı sıra bölgeye teçhizat ve teknik ekipman gönderiyor” ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çektiKocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti
İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflamıştı: Öldüreceğini düşündüm

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı

50 bin TL'ye satışa çıkardı: Bana talih kuşu kondu

MSB duyurdu: Son bir ayda 98 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Son bir ayda 98 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

Yıldırım-15 operasyonu başlatıldı

İSKİ su kesintisi 14 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.