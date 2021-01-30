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Rusya, Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi’ne subaylarını gönderdi

30.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Rusya, Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi’ne subaylarını gönderdi

Dağlık Karabağ’da Türk-Rus Ortak Merkezi’nin bugün faaliyete başlaması beklenirken, Rusya tarafı merkeze subaylarını ve zırhlı araçlarını gönderdi.Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

Dağlık Karabağ’da Türk-Rus Ortak Merkezi’nin bugün faaliyete başlaması beklenirken, Rusya tarafı merkeze subaylarını ve zırhlı araçlarını gönderdi.
Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından beri Türk ve Rus heyetleri merkezin kurulumu için ortak çalışma yaparken, bugün itibarıyla kurulumu tamamlanan merkezde Türk ve Rus subaylar resmen göreve başlamaya hazırlanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Rus Barışı Barış Gücü subaylarının Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinde bulunan Türk-Rus Ortak Merkezi’ne hareket ettiği duyuruldu. Türk ve Rus subaylarının ortak göreve başladıktan sonra Hankendi’deki Rus Barışı Koruma Merkezleri’ni, askeri birliklerin durumunu, merkezi çalışmaların işlevlerini ve icra edilen görevlerin yakından takibi gibi çalışmaları izleyeceği ifade edildi. Aynı zamanda Türk ve Rus tarafının ortak çalışmasında İnsansız Hava Araçları (İHA) ile bölgede denetlemelerde bulunacağı aktarıldı.

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