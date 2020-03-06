HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Rusya'daki anlaşma sonrası Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Rusya'daki anlaşma sonrası Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2020 07:55 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkes için Moskova'da düzenlenen kritik zirve sonrası dikkat çeken bir an yaşandı. Canlı yayınlanan basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a 'Esed'le ilgili sorduğu soru kameralara yansıdı.

Rusya'daki anlaşma sonrası Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Cumhurbahşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de ateşkes anlaşmasına varılan kritik görüşme sonrası Rusya lideri Vladimir Putin ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Canlı yayınlanan açıklama sonrası mevkidaşını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun yanına geldi.

Canlı yayının devam ettiği sırada Erdoğan, Rus heyetine kritik bir soru yöneltti.

ESED'LE KONUŞULDU DEĞİL Mİ?”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bulunduğu ortamda Erdoğan, Lavrov'u tebrik ettikten sonra Çavuşoğlu’na dönerek, “Şu anda Esed ile konuşuldu değil mi?” şeklinde bir soru yöneltti.

Çevirmenlerin hemen devreye girdiği o anlarda Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt olarak 'Süreç devam ediyor' dedi.

Bu konuşmadan Esad rejiminin Rusya ile varılan ateşkese uyup uymayacağı konusundaki sürecin devam ettiği iddiası ortaya çıktı.

Görüntüler yükleniyor...


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlarOptimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Esed Rusya Lavrov Ateşkes

En Çok Okunan Haberler

MSB duyurdu! İdlib'den kahreden haber

MSB duyurdu! İdlib'den kahreden haber

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

Nusret'ten Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz olacak

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama!

Hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İmamoğlu'ndan '24 saat Marmaray' paylaşımı

İmamoğlu'ndan '24 saat Marmaray' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Diğer Haberler
Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Optimar'dan son seçim anketi! Şehitlerimizin ardından dikkat çeken sonuçlar

Erdoğan talimat vermişti: KKTC’ye yapılacak hastanenin detayları ortaya çıktı

Erdoğan talimat vermişti! Detayları ortaya çıktı

Tarihi zirvenin ardından Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı

Tarihi zirvenin ardından Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

İşte Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı metni

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi! Moskova'da İdlib ateşkesi

İdlib'de ateşkes başladı

YSK açıkladı! İllerin milletvekili dağılımı değişti

YSK açıkladı! İllerin milletvekili dağılımı değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.