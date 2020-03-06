Rusya'daki anlaşma sonrası Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Cumhurbahşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de ateşkes anlaşmasına varılan kritik görüşme sonrası Rusya lideri Vladimir Putin ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Canlı yayınlanan açıklama sonrası mevkidaşını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun yanına geldi.

Canlı yayının devam ettiği sırada Erdoğan, Rus heyetine kritik bir soru yöneltti.

“ESED'LE KONUŞULDU DEĞİL Mİ?”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bulunduğu ortamda Erdoğan, Lavrov'u tebrik ettikten sonra Çavuşoğlu’na dönerek, “Şu anda Esed ile konuşuldu değil mi?” şeklinde bir soru yöneltti.

Çevirmenlerin hemen devreye girdiği o anlarda Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt olarak 'Süreç devam ediyor' dedi.

Bu konuşmadan Esad rejiminin Rusya ile varılan ateşkese uyup uymayacağı konusundaki sürecin devam ettiği iddiası ortaya çıktı.

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