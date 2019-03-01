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'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak

01.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Rusya'nın Pasifik kıyısında bulunan Nakhodka kentindeki bir balina çiftliğinde akvaryumlara ve Çinli müşterilere satılmak üzere tutulan 98 balinanın okyanusa salınacağı açıklandı.

'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftaki talimatından sonra çiftliğin sahibi olan dört şirkete dava açıldığı ve 11 orkayla 87 beyaz balinanın (beluga) salıverilmesi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

TANESİ BİR MİLYON DOLARA SATILIYOR

Bu hayvanların kara borsada bir milyon dolara kadar alıcı bulduğu söyleniyor.

Balinaların serbest kalabilmesi için Greenpeace ve diğer çevre örgütlerinin başlattığı kampanyaya Leonardo DiCaprio ve Pamela Anderson gibi ünlüler de destek vermişti.

Balinaları yasa dışı olarak tutup eğlence parklarına sattıkları öne sürülen çiftlik sahiplerinin daha önce de cezaya çarptırıldığı belirtiliyor.

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Rusya balina Hapishane 98 ORKA BELUGA Serbest

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