'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftaki talimatından sonra çiftliğin sahibi olan dört şirkete dava açıldığı ve 11 orkayla 87 beyaz balinanın (beluga) salıverilmesi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

TANESİ BİR MİLYON DOLARA SATILIYOR

Bu hayvanların kara borsada bir milyon dolara kadar alıcı bulduğu söyleniyor.

Balinaların serbest kalabilmesi için Greenpeace ve diğer çevre örgütlerinin başlattığı kampanyaya Leonardo DiCaprio ve Pamela Anderson gibi ünlüler de destek vermişti.

Balinaları yasa dışı olarak tutup eğlence parklarına sattıkları öne sürülen çiftlik sahiplerinin daha önce de cezaya çarptırıldığı belirtiliyor.

