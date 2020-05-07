Rusya'daki 'gerçek' koronavirüs vaka sayısı korkuttu

Sobyanin, kentte yaşayanların yüzde 2’si ile yüzde 2.5’ine virüsün bulaşmış olabileceğini, bunun rakamsal olarak yaklaşık 300 bin kişiye tekabül ettiğini söyledi.

Rossiya-24’e konuşan Sergey Sobyanin, Rusya’da koronavirüs salgınının merkez üssü olan Moskova’da tespit edilmemiş vakalarla birlikte genel olarak halkın yüzde 2 ilâ 2.5’inin yani yaklaşık 300 bin kişinin koronavirüs taşıdığını ifade etti.

Sobyanin, Moskova’da açıklanan verilerin gerçek hasta sayısını değil, tespit edilebilen vakaları yansıttığını vurguladı.

Sobyanin, “Bunlar ortaya çıkarılan hasta sayısı, virüsün bulaştığı kişi sayısı değil. Bu kadar fazla vakanın ortaya çıkarılmış olması da (gerçek sayının üzerine) büyük bir fazlalık katıyor. Kentteki gerçek hasta sayısı belli ki daha fazla” dedi.

Yetkililerin görevlerinin de kentteki vaka sayısını maksimum düzeyde ortaya çıkarmak olduğunu belirten Sobyanin, “Mümkün olduğunca fazla vakayı ortaya çıkarmak gerekiyor. Neden mi? Çünkü bu kişiler virüsü başkalarına, iş arkadaşlarına, komşularına bulaştırmasın diye karantinaya alınmalılar. Gerekirse durumlarının ilerlememesi için de ayakta tedavi görmeliler” ifadelerini kullandı.