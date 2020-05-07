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Rusya'daki 'gerçek' koronavirüs vaka sayısı korkuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki koronavirüs vaka sayısının yalnızca tespit edilenleri gösterdiğini vurguladı.

Rusya'daki 'gerçek' koronavirüs vaka sayısı korkuttu

Sobyanin, kentte yaşayanların yüzde 2’si ile yüzde 2.5’ine virüsün bulaşmış olabileceğini, bunun rakamsal olarak yaklaşık 300 bin kişiye tekabül ettiğini söyledi.

Rossiya-24’e konuşan Sergey Sobyanin, Rusya’da koronavirüs salgınının merkez üssü olan Moskova’da tespit edilmemiş vakalarla birlikte genel olarak halkın yüzde 2 ilâ 2.5’inin yani yaklaşık 300 bin kişinin koronavirüs taşıdığını ifade etti.

Sobyanin, Moskova’da açıklanan verilerin gerçek hasta sayısını değil, tespit edilebilen vakaları yansıttığını vurguladı.

Sobyanin, “Bunlar ortaya çıkarılan hasta sayısı, virüsün bulaştığı kişi sayısı değil. Bu kadar fazla vakanın ortaya çıkarılmış olması da (gerçek sayının üzerine) büyük bir fazlalık katıyor. Kentteki gerçek hasta sayısı belli ki daha fazla” dedi.

Yetkililerin görevlerinin de kentteki vaka sayısını maksimum düzeyde ortaya çıkarmak olduğunu belirten Sobyanin, “Mümkün olduğunca fazla vakayı ortaya çıkarmak gerekiyor. Neden mi? Çünkü bu kişiler virüsü başkalarına, iş arkadaşlarına, komşularına bulaştırmasın diye karantinaya alınmalılar. Gerekirse durumlarının ilerlememesi için de ayakta tedavi görmeliler” ifadelerini kullandı.

Sergey Sobyanin’e göre, Moskova'daki koronavirüs test sayısı son haftada iki kat arttı ve 20 binden 40 binin üzerine çıktı.

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Sobyanin, “Vaka tespiti bakımından galiba New York’u geçtik. Hiçbir şeyi saklamaya çalışmıyor, hasta insanları ötelemeye çalışmıyoruz. ‘Evinizde oturun, durumunuz ağırlaşana kadar sizi gözardı edeceğiz, size test yapmayacağız’ demiyoruz. Aksine bizde hastalığın erken teşhis edilmesine yönelik bir sistem mevcut” dedi.

New York’ta sadece ağır hastaların göz önünde bulundurulduğunu, oradaki gerçek hasta sayısının bilinmediğini kaydeden Sobyanin, “Birçok uzmanın değerlendirmelerine göre, New York’ta halkın yüzde 50-60’ına virüs bulaştı. Bu, yaklaşık 4-5 milyon kişi demek. Belgeleri okudum, sadece durumu ağır olanlar değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Son verilere göre, Moskova’daki koronavirüs vaka sayısı 92 bin 676’ya yükseldi.

Sobyanin, son iki haftadır kentte koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısını artmadığını, ayrıca taburcu edilenlerin sayısında da olumlu yönde bir dinamik gözlendiğini kaydetti.

Sobyanin, “Hastaneye kaldırılandan daha fazla kişi taburcu edildi. Bu, çalışmalarımızın en büyük sonucu” dedi.

Sobyanin, virüsün yayılmasını önlemek için kentte toplu taşıma araçlarında 12 Mayıs’tan itibaren maske ve eldiven takma zorunluluğunun getirileceğini de ekledi.

Rus Belediye Başkanı, salgınla ilgili tedbirlerin hafifletilmesinden söz etmek için şu an erken olduğunu da kaydetti.

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