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Rusya'daki gösterilerde ilginç anlar! Polislerin de kafası karışık... Kimliğini görünce hemen bıraktılar

22.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası başlayan protestolar devam ediyor. Rus liderin açıklaması sonrası binlerce kişi sokağa dökülürken bir o kadarı da ülkeyi terk etti. Sosyal medyada örgütlenerek meydanlara inen eylemcilere müdahalelerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gösterilerin birinde ise polisin gözaltına aldığı kişi istihbarat personeli çıkınca serbest bırakıldı. Yaşananlara "polisin de kafası karışık" yorumları yapıldı.

Rusya'daki gösterilerde ilginç anlar! Polislerin de kafası karışık... Kimliğini görünce hemen bıraktılar

Vladimir Putin'in ülke genelinde kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya adeta karıştı. Silah altına girmek istemeyen yüzlerce Rus, hava ve kara yoluyla ülkeyi terk etti. Öte yandan sosyal medyada örgütlenen gruplar, çok sayıda ilde meydanlara inerek protesto gösterilerinde bulundu.

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Seferberlik ilanıyla 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağı öğrenilirken sokağa inen göstericilere güvenlik güçlerince sert müdahalelerde bulunuldu. Dün akşam başlayan gösterilerde en az 1300 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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POLİSİN DE KAFASI KARIŞTI

Gösterilerin birinde ise ilginç bir olay yaşandı. Kameraların da saniye saniye kaydettiği anlarda polislerin, göstericilerinden birini gözaltına aldığı görüldü. Ancak daha sonra istihbarat personeli olduğu anlaşılan kişi, kimliğini gösterince serbest bırakıldı. Yaşananlar sosyal medyada da yer alırken, "polislerin de kafası karışık" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin Protesto
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