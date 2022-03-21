Rusya'dan ABD ile gerilimi yükseltecek hamle! Biden'ın sert sözleri üzerine harekete geçtiler

Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'yı destekleyen ABD ile Rusya arasında tansiyon yükseliyor. ABD Rusya'ya sert yaptırımlar uygularken iki ülkeden karşılıklı sert açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz günlerde Biden'ın Putin hakkında kullandığı sözler nedeniyle Rusya'dan karşı hamle geldi. ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti.

Biden Beyaz Saray'da bir gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönüp Putin için "O bir savaş suçlusu" demişti. (AA)

