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Rusya'dan ABD ile gerilimi yükseltecek hamle! Biden'ın sert sözleri üzerine harekete geçtiler

21.03.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın haftalardır süren Ukrayna işgali, ABD ile Rusya arasındaki gerilimin de artmasına neden oluyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik sert sözleri üzerine Rusya'dan kritik bir adım geldi.

Rusya'dan ABD ile gerilimi yükseltecek hamle! Biden'ın sert sözleri üzerine harekete geçtiler

Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'yı destekleyen ABD ile Rusya arasında tansiyon yükseliyor. ABD Rusya'ya sert yaptırımlar uygularken iki ülkeden karşılıklı sert açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz günlerde Biden'ın Putin hakkında kullandığı sözler nedeniyle Rusya'dan karşı hamle geldi. ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Biden'ın Putin'e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmişti.

Biden Beyaz Saray'da bir gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönüp Putin için "O bir savaş suçlusu" demişti. (AA)

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Rusya
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