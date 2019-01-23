Rusya'dan çok önemli ABD açıklaması

Bakanlık Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya ve Türkiye'nin çatışmasızlık bölgesi oluşturmaya çalıştıkları Suriye'nin İdlib vilayetindeki durumun hızla bozulduğunu belirtti.

Zakharova, sözkonusu bölgenin neredeyse Nusra militanlarının tam kontrolü altında olduğunu söyledi.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre Zakharova, "Devam eden provokasyonlar siviller, Suriye askeri personeli ve Rusya'ya ait Hmeymim hava üssü için bir tehdit oluşturuyor" dedi.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2018'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

