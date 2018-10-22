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Rusya'dan ABD'ye sert yanıt: Aynısını yaparız

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Soğuk Savaş döneminde imzalanıp orta menzilli nükleer füze geliştirilmesini yasaklayan anlaşmadan çekilme planına ilişkin olarak, böyle bir adım atılması halinde Rusya'nın da karşılık vermek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Rusya'dan ABD'ye sert yanıt: Aynısını yaparız

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın, Soğuk Savaş döneminde imzalanan ve orta menzilli nükleer füzeleri yasaklayan INF anlaşmasından çekilme planı soruldu. Peskov ABD'nin böyle bir adım atması halinde dünyanın daha tehlikeli bir yer olacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, ABD'nin, anlaşmadan ayrılıp yeni orta menzilli nükleer füzeler geliştirme karar alması halinde Rusya'nın da askeri güç dengesini sağlamak için harekete geçmek zorunda kalacağı vurgusu yaptı.

Peskov, Trump'ın, Rusya'nın INF anlaşmasını ihlal ettiği şeklindeki iddiasını da reddetti. "Rusya bu anlaşmanın maddelerine sadık kaldı ve kalmaya devam ediyor" diyen Peskov, "ABD'ni bu belgeden çekilmesi planıysa bizde derin bir endişeye neden oluyor" diye devam etti.

Diğer taraftan Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta yaptığı bir açıklamayı hatırlatarak, nükleer bir saldırıyla tehdit edilmesi halinde bile Rusya'nın ilk saldıran taraf olmayacağını yineledi.

INF anlaşması, 1987'de dönemin Sovyet lideri Mihail Gorbaçov ve ABD başkanı Ronald Reagan tarafından imzalanmıştı. Nitekim Gorbaçov da Trump'ın anlaşmadan çekilme planını eleştirenlerden biri olmuştu.

Bu arada INF'den çekilmeyi planladıklarını duyurması, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Boston'ın Moskova ziyaretinin hemen öncesinde gelmişti. Bolton'ın Moskova'da bugün başlayan temasları sırasında INF anlaşmasını da tartışmaya açması bekleniyor.

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Rusya ABD Peskov Trump nükleer füze Soğuk Savaş

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