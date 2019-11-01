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Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:47 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Volgograd kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin yasa dışı olduğuna işaret eden Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD, IŞİD ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda petrol kaçakçılığı yapıyor. ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor."

(AA)

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ABD petrol kaçakçılığı Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Suriye

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