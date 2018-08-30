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Rusya'dan ABD'ye Suriye uyarısı: Saldırıya geçme!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 10:35 | Son Güncelleme

ABD ve Rusya, Suriye konusunda yine karşı karşıya geldi. Son dakika habere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve destekçileri, iç savaş ülkesinde düğümün çözüleceği İdlib için bir operasyona hazırlanırken, Rusya ABD'yi herhangi bir saldırıya geçmemesi için uyardı.

Rusya'dan ABD'ye Suriye uyarısı: Saldırıya geçme!

Eylül 2015'ten bu yana Şam rejiminin yanında savaşan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Pentagon'un yeni saldırılara hazırlandığını belirterek Washington'ı harekete geçmeme çağrısı yaptı. Rus büyükelçi, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'le görüşmesinde söz konusu uyarıyı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Batılı ülkelere "İdlib'de operasyonun önünde durmayın" diye seslendi.

ABD'NİN SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ'DE

Rusya hafta içinde ABD'nin Tomahawk füzeleriyle yüklü USS Ross savaş gemisini Akdeniz'e gönderdiğini açıklamıştı. Moskova yönetimi ABD'yi uyarmasına rağmen kendisi Akdeniz'e son haftalarda 20'den fazla savaş gemisi göndermiş durumda. Füzelerle yüklü gemiler İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki üslerine yerleşti.

Rus medyası, Rusya'nın iç savaşa dahil olduğu Eylül 2015'ten bu yana en büyük gücünü Akdeniz'e yolladığını aktarıyor. Beşar Esad güçleriyle birlikte cephede yer alan İran ise, muhaliflerin kontrolündeki tek vilayet olan İdlib sınırına binlerce asker, tank ve zırhlı aracın yığıldığını bildiriyor.

TÜRKİYE: BİR FELAKET OLUR

Türkiye, tansiyonun giderek arttığı bölgede askeri bir müdahale istemiyor. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, askeri bir operasyonun felakete yol açacağını söyleyerek tarafları uyardı. Sahada bunlar olurken, Suriye'deki aktörler arasında diplomasi trafiği hızlandı. Rusya, dün ABD, Türkiye ve İran'la İdlib konusunun görüşüldüğünü açıkladı.

ABD, İKİ KEZ ESAD'IN ASKERİ TESİSİNİ VURMUŞTU

ABD ve müttefikleri, kimyasal silah kullanan Beşar Esad'ın askeri tesislerini daha önce iki kez füzelerle vurmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta içinde Esad'ın tekrar kimyasal silah kullanması halinde yeni hava saldırısı düzenleyeceklerini ilan etti.

800 BİN SİVİL TÜRKİYE'YE GÖÇEBİLİR

4 milyona yakın insanın sıkıştığı İdlib'e muhtemel bir operasyonun yüz binlerce sivilin ölümüne yol açmasından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler, çatışma çıkması durumunda 800 bin sivilin Türkiye'ye göçe zorlanacağı uyarısını yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye ABD Rusya Beşar Esad

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kim takar bizi. adamlar king kardesim. arada patates oluruz vallahi
Bu mülteciler İslamın merkezi sayılan Suudi Arabistan a neden gönderilmiyor? Türkiye yol geçen hanına döndü.
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