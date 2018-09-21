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Rusya'dan ABD'ye: Teröristlerle flört etmeyi bırakın

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 00:10 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin teröristlerle flört etmeyi bırakarak ve onlara karşı gerçek bir savaş başlatmasını umduklarını açıkladı.

Rusya'dan ABD'ye: Teröristlerle flört etmeyi bırakın

Rusya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, ABD’den teröristler ile flört etmeyi bırakıp onlara karşı gerçek bir savaş başlatmasını beklediklerini belirtti.

Yayınlanan bildirgede, Moskova'nın terörle mücadele konusunda Washington ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca ABD’nin aşırı grup yanlıları ile bağlantısının çok önceden kesilmesi gerektiği ve bu bağın koparılamaması sebebi ile birçok terörist girişimin önüne geçilemediği belirtildi.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya terörist

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ekonomik olarak rusya abd nin yanından bile geçemez lakin adamlarda alttan alma yok şu rusyanın gücü bizde olsa emin olun ki türkiye dünyayı sallar
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