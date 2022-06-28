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  4. Rusya'dan ABD'ye yönelik kritik adım! Hedefte Biden'ın ailesi var

Rusya'dan ABD'ye yönelik kritik adım! Hedefte Biden'ın ailesi var

28.06.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralarında ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden’ın da bulunduğu 25 ABD vatandaşının kara listeye alındığı bildirildi.

Rusya'dan ABD'ye yönelik kritik adım! Hedefte Biden'ın ailesi var

Rusya, Batı’nın yaptırımlarına cevap olarak 25 ABD vatandaşını kara listeye ekledi. Aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden’ın da bulunduğu listeyi yayınlayan bakanlık, “Rus düşmanlığından sorumlu senatörlerin, Rusya karşıtı kısıtlamalara ilişkin tavsiyelerde bulunan sözde McFaul-Yermak grubu üyelerinin ve Başkan Joe Biden’ın aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşı kara listeye eklendi. Bu hareket, ABD’nin Rus politikacılara ve kamu görevlilerine yönelik yaptırımlarının sürekli artışına bir yanıt olarak yapıldı" açıklamasında bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Joe Biden
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