Rusya'dan açıklama: S-400'lerin teslim tarihi belli oldu

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, S-400 anlaşmasının, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu kaydederek, “Ortak 5. nesil savaş uçağı üretimi konusunda karar alınması halinde Türkiye ve Rusya, önemli sonuçlar elde edebilecek teknoloji ve sanayi altyapısına sahip.” dedi.

Kladov, Türkiye ile yürütülen S-400 hava savunma sistemleri, ortak savaş uçağı üretimi, askeri-teknik ve diğer sanayi sektörlerindeki projelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya ile Türkiye arasında 5. nesil savaş uçağı üretimi için uzun bir istişare sürecine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kladov, “Böyle büyük bir proje için tarafların yalnızca ilgisi yeterli değil, aynı zamanda ortak çalışmak için hazır olmaları da gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ortak savaş uçağı üretiminin “ciddi” bir karar olduğunu belirten Kladov, “Ancak böyle bir karar alınırsa, Rusya ve Türkiye'nin bu projenin uygulanmasında önemli sonuçlar elde etmek için yeterli teknoloji ve sanayi altyapısına sahip olduğundan eminim.” diye konuştu.