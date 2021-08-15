Rusya'dan Afganistan açıklaması: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede oluşan durumun "şaşırtıcı" ve "gerçek" olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını ifade etti.

"DÜNYA, TARİHİ DENEYİN SONUCU DEHŞETLE İZLİYOR"

Zaharova, "Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

YÖNETİM TALİBAN'A DEVREDİLİYOR

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, bu sabah saatlerinde başkent Kabil'e girdi. Bu haber sonrası peş peşe açıklamalar gelirken Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

