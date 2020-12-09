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Rusya'dan aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı

09.12.2020 17:42 | Son Güncelleme:
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Rusya'dan aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı

Rus Sputnik V koronavirüs aşısının etkili olabilmesi için, aşı olacak kişinin ilk doz öncesinde 14 gün ve sonrasında da 42 gün hiçbir şekilde alkol almaması gerektiği açıklandı.

Rus Sputnik V Covid aşısının etkili olabilmesi için, aşı olacak kişinin ilk doz öncesinde 14 gün ve sonrasında da 42 gün hiçbir şekilde alkol almaması gerektiği açıklandı.

Başbakan yardımcısı Tatyana Golikova ve Ulusal Başhekim Anna Popova yaptıkları açıklamalarda aşıyla bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bir savunma mekanizmasının oluşmasında alkolün olumsuz etkisinin belirlendiğini söylediler.

Rusya'nın Sputnik V adını verdiği aşı iki kademeli olarak gerçekleşiyor. Birinci ve ikinci aşı arasında 3 hafta zaman geçmesi gerekiyor. Bağışıklık sisteminin, virüse karşı azami savunmayı sağlayabilmesi ikinci aşıdan 21 gün sonra gerçekleşiyor.

Başbakan yardımcısı Tatyana Golikova birinci aşı öncesinde iki hafta, iki aşı arasındaki 21 gün ve ikinci aşı sonrasındaki 21 gün olmak üzere toplam iki ay süresince aşı olacak kişinin alkol almaması ve bağışıklık sistemine etki yapabilecek ilaçlardan kesinlikle uzak durması gerektiğini belirtti.

'YÜZDE 92 ORANINDA KORUMA SAĞLIYOR'

Sağlık bakanlığı başdanışmanı Sergey Glagolev Rusya'da aşının 24.000 gönüllü üzerinde denendiğini, deneklerin yüzde 10'unda bir tür "grip sendromu" görüldüğünü, bunun da yorgunluk ve 38 dereceye ulaşmayan hafif ateşle kendini gösterdiğini söyledi.

Glagolev ikinci aşıdan üç hafta sonra insan bünyesinde Covid'e karşı % 92 oranında bir savunma oluştuğunu belirtti. Sağlık bakanlığı başdanışmanı, deneklerden alınan sonuçlara göre aşı olanlar arasında daha sonra Covid'e yakalanma olasılığının % 0,5 olduğunun da altını çizdi. Ancak aşı hastalığa karşı en fazla 6 ay süren bir savunma mekanizması yaratıyor.

Glagolev önümüzdeki haftalarda uluslararası tıp camiası yayın organlarında Rus aşısının klinik deney sonuçlarının yayınlanmaya başlanacağını da söyledi.

Rusya Federal Biyolojik Tıp Ajansı (FMBA) ve Rusya Uzay Ajansı (Roskosmos) Rus kozmonotlarının ve uzay üssü çalışanlarının da aşılanacağını açıkladı.

Potansiyel aşının ilk denemelerinde Rus uzmanların raporuna göre tüm hastalarda bağışıklık tepkisi oluştu.

Ülkede yaygın aşı kampanyası önümüzdeki Cumartesi günü başlıyor. Gelen haberlere göre aşı zorunlu kılınmayacak, ancak aşı olmamanın beraberinde getireceği hak kısıtlamaları ve bazı sektörlerde çalışma engelleri gündeme gelebilir.

Bununla birlikte kamuoyu yoklamaları Rus aşısı hakkında Rusya'da da tereddütler olduğunu gösteriyor. Moscow Times'ın haberine göre Rus doktorlar ve sağlık çalışanlarının yaklaşık yarısı aşıya karşı temkinli yaklaşıyor. Bunun nedeni de aşının yeteri kadar denenmeden üretimine başlanmış olması.

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