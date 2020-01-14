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  4. Rusya'dan ateşkes açıklaması: İmzalamadı!

Rusya'dan ateşkes açıklaması: İmzalamadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova'da Libya için süren ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'dan ateşkes açıklaması: İmzalamadı!

Yapılan açıklama Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı kaydedildi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Moskova'daki Libya görüşmesi sonrasında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hafter tarafının oluşturulan taslak metni incelemek için sabaha kadar süre istediğini söylemişti.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Libya'da bir ateşkes sağlanması için gün boyunca çalıştık. Bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra imzalanarak bize teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın (bugün) sabaha kadar süre istediler. Sabah Hafter tarafı da metni imzalarsa sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden taraflar yazılı olarak da dile getireceklerdir. Siyasi sürecin hızlanması için çalışacağız."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise iki tarafın da metne olumlu baktığını kaydetti.

Rus basını, Moskova’daki Serrac ve Hafter görüşmesinde tarafların ön koşulsuz ateşkeste anlaştığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ateşkes Hafter

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kaşıntısı var o itin. türk topunu kafasına yerse imzalar o piç
Hafter meşru tarafmış gibi, Sarrac ise anlaşmayı çok isteyen tarafmış gibi davranıyor, bu işin içinde Rus parmağı var gibi...
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