Rusya'dan ateşkes açıklaması: İmzalamadı!

Yapılan açıklama Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı kaydedildi.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Moskova'daki Libya görüşmesi sonrasında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hafter tarafının oluşturulan taslak metni incelemek için sabaha kadar süre istediğini söylemişti.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Libya'da bir ateşkes sağlanması için gün boyunca çalıştık. Bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra imzalanarak bize teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın (bugün) sabaha kadar süre istediler. Sabah Hafter tarafı da metni imzalarsa sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden taraflar yazılı olarak da dile getireceklerdir. Siyasi sürecin hızlanması için çalışacağız."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise iki tarafın da metne olumlu baktığını kaydetti.

Rus basını, Moskova’daki Serrac ve Hafter görüşmesinde tarafların ön koşulsuz ateşkeste anlaştığını duyurmuştu.



