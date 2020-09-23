Rusya’dan Avrupa Birliği’ne yaptırım misillemesi

Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından 2015’te Ukrayna’ya bağlı Kırım’da referandum yapılmış ve Kırım, Rusya’ya bağlanmıştı.

Rusya’nın meşru gördüğü seçimleri Ukrayna "tek taraflı referandum" olarak nitelendirerek Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiğini duyurmuştu. Ayrıca Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas bölgesinde tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Bunun üzerine batılı ülkeler Ukrayna’ya destek olarak Rusya’ya karşı yaptırım kararları aldı. Avrupa Birliği’nin söz konusu dönemden sonra başlattığı ekonomik yaptırımların uzatılması ile ilgili Eylül ayı başında çalışma başlatıldı. AB tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların süresinin 15 Eylül’den itibaren 6 ay daha uzatılması ve kısıtlama uygulanan kişi sayısı arttırılınca Rusya da AB’ye karşı aynı düzeyde karşılık verdi.

RUSYA, AB'YE KARŞI YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ

AB’nin Rusya’ya yaptırımları genişletmesinden sonra Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada Rusya’nın AB’ye yaptırımları genişlettiği ve yaptırım uygulanan kişi sayısını aynı düzeye çıkarıldığı aktarıldı.