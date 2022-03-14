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  4. Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor! İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor! İstanbul Boğazı’ndan geçti

14.03.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Azak Denizi Liman'larında bekletilen yağ gemileri ardı ardına Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Akşam saatlerinde geçen Mubariz İbrahimov adlı yük gemisinin ardından sabah saatlerinde M/T Glard1 isimli gemi de İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor! İstanbul Boğazı’ndan geçti

Tonlarca Ayçiçeği taşıyan yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda saat 04.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, Azak Denizi'ndeki limanlarda Türkiye'ye gelmek üzere toplam 28 bin ton ayçiçeği yağı yüklü 6 geminin olduğunu söyledi.

3 GEMİ DAHA YOLDA

Bugüne kadar 3 gemi İstanbul Boğazı'na ulaşırken 3 geminin daha yolda olduğu belirtildi.

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İstanbul Boğazı'ndan geçen M/T Glard 1 isimli gemi, Mersin Limanı'na doğru yol aldı.

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