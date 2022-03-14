Rusya’dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan 4 geminin Türkiye'ye doğru yola çıktığı duyurulmuştu. Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yapmıştı. Gemi bugün de Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rusya’nın Azak Denizi Limanı’ndan çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü, 140 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı Mubariz İbrahimov isimli yük gemisi, saat 15.45’te Çanakkale Boğazı’na girdi. Boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönen gemi, saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Rusya’dan gelen ikinci ayçiçek yağı yüklü yük gemisinin 17 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması planlanıyor. (İHA)

