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Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'

03.04.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı 39 gündür işgal eden Rusya'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Batı ülkelerine kafa tutmayı sürdüren Rusya doğal gaz satışında yalnızca kendi para birimleri rublenin kullanılacağının duyurmasının ardından diğer mallarda da yalnızca rublenin geçerli olacağını bildirdi. Ukrayna ile barış görüşmelerinin değerlendirildiği açıklamada Rusya ayrıca ABD ve Avrupa'ya da gözdağı niteliğinde mesajlar verdi.

Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile Batı ülkeleri arasında tırmanan gerilimin üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazın yalnızca Rus para birimi ruble ile satılacağını duyurması Batı dünyasını ayağa kaldırmıştı. Endişeye düşen ülkeler Putin'in kararı için hızlıca önlem kararlarını değerlendirirken Kremlin'den Batı'ya yönelik ciddi mesajlar geldi. Rusya ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin seyrine ilişkin de açıklamada bulundu.

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Kremlin'den verilen mesajlar şu şekilde:

  • ABD istese de istemese de Avrupa önünde sonunda Rusya ile diyalog kurmak zorunda.

  • Ukrayna ile görüşmeler sonucunda bir belge imzalanacağını umuyoruz.

  • Ukrayna'daki özel askeri harekat tüm hedeflerine ulaşacak.

  • Batı, Rusya'dan kaçan suçluların sığınağıdır.

  • Rusya tarihte en çok yaptırım yükü çeken ülke. Putin'e uygulanan yaptırımlar Batı'nın her türlü çılgınlığa imza atabileceğini gösteriyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar dolar ve euro'ya güvensizliği hızlandıracak.

  • (Doğalgazın ruble ile satılması) Rusya, Batılı doğalgaz alıcılarının yaşamını zorlaştırmak istemiyor. Rusya'nın kimseyi tehdit ettiği yok ancak düşman çevre nedeniyle risklere karşı önlemimizi almamız gerekiyor. Diğer mallar için de ruble ile ödeme talep edilecek.
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