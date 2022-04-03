Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile Batı ülkeleri arasında tırmanan gerilimin üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazın yalnızca Rus para birimi ruble ile satılacağını duyurması Batı dünyasını ayağa kaldırmıştı. Endişeye düşen ülkeler Putin'in kararı için hızlıca önlem kararlarını değerlendirirken Kremlin'den Batı'ya yönelik ciddi mesajlar geldi. Rusya ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin seyrine ilişkin de açıklamada bulundu.
Kremlin'den verilen mesajlar şu şekilde:
ABD istese de istemese de Avrupa önünde sonunda Rusya ile diyalog kurmak zorunda.
Ukrayna ile görüşmeler sonucunda bir belge imzalanacağını umuyoruz.
Ukrayna'daki özel askeri harekat tüm hedeflerine ulaşacak.
Batı, Rusya'dan kaçan suçluların sığınağıdır.
Rusya tarihte en çok yaptırım yükü çeken ülke. Putin'e uygulanan yaptırımlar Batı'nın her türlü çılgınlığa imza atabileceğini gösteriyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar dolar ve euro'ya güvensizliği hızlandıracak.
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