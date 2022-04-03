Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile Batı ülkeleri arasında tırmanan gerilimin üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazın yalnızca Rus para birimi ruble ile satılacağını duyurması Batı dünyasını ayağa kaldırmıştı. Endişeye düşen ülkeler Putin'in kararı için hızlıca önlem kararlarını değerlendirirken Kremlin'den Batı'ya yönelik ciddi mesajlar geldi. Rusya ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin seyrine ilişkin de açıklamada bulundu.

Kremlin'den verilen mesajlar şu şekilde: