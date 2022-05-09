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Rusya'dan Batı'ya gözdağı! Törende yer alacak, 'kıyamet' 12 yıl sonra...

09.05.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Moskova yönetimi, bugün Zafer Günü nedeniyle yapacağı askeri geçit töreniyle Batı'ya gözdağı vermeyi planlıyor. Törende bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek 'kıyamet' olarak adlandırılan Ilyushin II-80 uçağı da yer alacak. Geçit töreni provasına katılan uçak, 12 yıl aradan sora tekrardan Moskova semalarında göründü.

Rusya'dan Batı'ya gözdağı! Törende yer alacak, 'kıyamet' 12 yıl sonra...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale devam ederken Moskova, bugün Zafer Günü nedeniyle gerçekleşecek askeri geçit töreniyle Batı'ya gözdağı vermek istiyor. 'Kıyamet' olarak adlandırılan Ilyushin II-80 uçağı, askeri geçit töreni provalarında yer alan alırken 12 yıl aranın ardından Moskova semalarında görüldü. Bu uçak bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verebiliyor.

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RUS YETKİLİLER DOĞRULADI

Rus hükümet yetkilileri, 'Kıyamet' uçağı olarak adlandırılan Ilyushin Il-80'in, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı zaferinin yıl dönümü olan Zafer Günü kutlamalarında tanklar, jetler, roketler ve balistik ve nükleer füzelerden oluşan gruba katılacağını doğruladı.

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Z HARFİNİ OLUŞTURACAKLAR

Bugünkü geçit töreni için uçak, Kızıl Meydan üzerinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verdiği desteğin sembolü olan Z harfini oluşturan sekiz Mig-29 savaş uçağına katılacak.

12 YIL SONRA...

Putin'in nükleer bir savaş sırasında Rusya'yı yönetmeye devam etmesine izin veren özel 'kıyamet günü uçağı' önceki gün askeri geçit töreni provalarında yer alırken 2010 yılının ardından tekrardan Moskova semalarında görüldü.

ÖZEL TASARLANDI

Ilyushin Il-80 muhtemel bir nükleer savaşta Rusya Devlet Başkanı Putin'in binmesi için özel olarak tasarlandı. Havada yakıt ikmali yapabilen ve bu sayede günlerce uçabilen uçak Rus liderin nükleer saldırı durumunda Rusya'yı havadan yönetmesine ve saldırı emri verebilmesine olanak tanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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