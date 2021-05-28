Rusya’dan, Belarus’a hava sahasını kapatan AB ülkelerine tepki

Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a giden ve 123 yolcusu bulunan Ryanair’e ait yolcu uçağı, Belarus üzerinden geçerken başkent Minsk’e zorla indirilmiş ve uçakta seyahat eden Belaruslu muhalif gazeteci Roman Pratasevich de gözaltına alınmıştı.

AB, BELARUS ARASINDA KRİZ

Olayın ardından Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belarus havayolu şirketlerine AB hava sahasını kapatma kararı almıştı. Liderler, AB havayolu şirketlerine ise Belarus hava sahasını kullanmamaları tavsiyesinde bulunmuştu. AB liderlerinin kararının ardından Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia, 12 Avrupa kentine uçuşlarını askıya almıştı.

"YOLCULARIN GÜVENLİĞİ RİSKE ATILIYOR"

Çok sayıda ülke ile Belarus arasında gerginliğe neden olan yolcu uçağı krizinde, Rusya’dan Belarus’a destek geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ülkelerinin Belarus’a hava sahasını kapatmasına tepki göstererek, "Batı’nın siyasi nedenlerle Belarus’a hava sahasını kapatması tam bir sorumsuzluk. Bu karar, yolcuların güvenliğini riske atıyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN AB'YE TEPKİ

AB’yi sağduyulu olmaya çağıran Zaharova, "Siyasetin amacı sağduyuyu ortaya çıkarmaktır. Bugün AB’de siyaset, giderek sağduyudan yoksunlaşıyor. Brüksel’in vatandaşları hayali değil, gerçek tehditlere karşı korumak için etkili önlemleri nasıl alacağını öğrenmesinin zamanı geldi" dedi. (İHA)

