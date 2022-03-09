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Rusya'dan çok konuşulacak iddia! Gizli belgeleri yayınladılar

09.03.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci haftasında Rusya'dan ses getirecek bir iddia geldi. Rusya tarafından paylaşılan bazı gizli belgelerde Ukrayna'nın iki ülke arasında krize neden olan Donbas bölgesine gizli bir saldırı planladığı öne sürülüyor. Gizli belgelerin ayrıntısını Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenko paylaştı.

Rusya'dan çok konuşulacak iddia! Gizli belgeleri yayınladılar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yankıları sürüyor. Savaşın etkileri tüm dünyada büyük ölçüde hissediliyor. Bu nedenle tepkilerin odağında Rusya ve lideri Vladimir Putin var. Rusya'dan Ukrayna işgalini haklı çıkarmaya yönelik bir adım geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı General Mykola Balan'ın, 22 Ocak 2022 tarihinde gizli bir emir yayınladığını savundu.

Emrin, ilgili birliklere gönderildiğini belirten Konaşenkov, belgedeki imzaların orijinal olduğunu öne sürdü.

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Konaşenkov, söz konusu emirde, ilgili askeri birliklerin Donbas'ta ortak kuvvetler operasyonu bölgesinde saldırıya geçmesi için hazırlanması planının yer aldığını kaydetti.

Şubat ayında Ukrayna makamlarının Donbas sorununu güç yoluyla çözme planı olmadığını, diplomatik ve siyasi adımlara bağlılıklarını açıkladığını dile getiren Konaşenkov şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın gizli taarruz belgelerinin orijinalleri, bu açıklamaların yanlışlığını açık bir şekilde kanıtlıyor. Şu ana kadar belirsiz olan tek bir soru var: Mart ayı başında Ukrayna güçlerinin Donbas'a saldırı planlanması ve hazırlanmasına ABD yönetimi ve NATO müttefikleri ne kadar derinden dahil oldular?" ifadelerini kullandı.

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