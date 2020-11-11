Rusya'dan çok kritik açıklama: Türkiye olacak!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ’daki çatışmaların sonlanması anlaşmasıyla sonuçlanan görüşmelerde Karabağ’a Rus-Türk barış güçlerinin beraber konuşlandırılması konusunun hiç ele alınmadığını söyledi.

Peskov soru üstüne, “Hayır, (Rus-Türk) ortak barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. (Türkiye ile) ortak işbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Karabağ’da ateşkese uyulup uyulmadığının denetimi için Rus ve Türk güçlerin görev yapacağı gözlem merkezinin ‘işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında’ yer alacağı şeklindeki ifadeleri de Kremlin Sözcüsü’ne soruldu.

Peskov soru karşısında böyle bir şey konusunda anlaşmadıklarını belirtti ve söz konusu merkezin Azerbaycan’ın ‘geleneksel topraklarında’ yer alacağını ekledi.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü telefon görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Türkiye'nin de Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağı’ ifadeleri yer alıyordu.

