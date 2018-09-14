Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'İdlib' mesajı

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir oturumda, Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov "İdlib'de yerel güçleri teşvik için insani koridor oluşturulacak" dedi ve terör noktalarının bombalanmaya devam edileceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, "İdlib'dekilerin, bir kaledeymiş gibi burada yaşayan ve ateşkes isteyen insanlardan oluştuğu doğru değil. Onlar, bir şekilde yurtdışından aldıkları desteklerle oradan aktif bir biçimde askeri eylemler yürütüyor" dedi.

"Türk meslektaşlarımızla konuşuyoruz" diye devam eden Rus Dışişleri Bakanı, şunları söyledi: "Onlar (Türkler), topraklarının bazen, Suriye'deki durumu karıştırmak için kötü insanlar tarafından kullanıldığını biliyor. Bu nedenle sınırlarında ek kontrol önlemleri alıyorlar. Anlaşmalarımız doğrultusunda İdlib'de Türkiye'nin kurduğu 12 gözlem noktası bulunuyor. Bu da durumu biraz yatıştırıyor."

PUTİN'DEN İDLİB AÇIKLAMASI

Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'nin İdlib vilayetindeki "terörist faaliyetlerden" dolayı endişeli olduğunu söylediğini belirtti.

RIA haber ajansında yer alan habere göre Putin bu açıklamayı Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle İdlib'deki durumu görüştüğü toplantıda yaptı.

