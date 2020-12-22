Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Bin 424 mutasyon bulundu

İngiltere’de keşfedilen ve yüksek derecede bulaşıcı olan Kovid-19’un yeni türü nedeniyle birçok ülke alarm durumuna geçti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus hükümetinin koronavirüs başlıklı toplantısında İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen koronavirüs mutasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

"İNGİLTERE'NİN BAHSETTİĞİ MUTASYONA RASTLANILMADI"

Ülkede yeni koronavirüs mutasyonu ile ilgili araştırmalar yapıldığını aktaran Popova, “Rusya’da incelenen örnekler arasında İngiltere’nin bahsettiği mutasyona rastlanılmadı” dedi.

"BİN 424 MUTASYON BULUNDU"

Popova, Rospotrebnadzor tarafından İngiltere’deki mutasyonun gen haritasının talep edildiğini ifade etti. Mutasyonun farklı varyasyonlarda görüldüğünü belirten Popova, “Rusya’da bulunan tüm bölgelerden 5 binden fazla biyolojik numune incelendi. Eksiksiz yapılan çalışmalara göre toplam bin 424 mutasyon bulundu. Bu mutasyonlar kişiden kişiye bulaşma dahil virüsün değişkenlik göstermesiyle ilişkili değildir” dedi.

