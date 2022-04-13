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  4. Rusya'dan dikkat çeken mesaj! ABD ve NATO araçlarını mı vuracaklar?

Rusya'dan dikkat çeken mesaj! ABD ve NATO araçlarını mı vuracaklar?

13.04.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Rusya’dan ABD ve NATO araçlarıyla ilgili dikkat çeken bir mesaj geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada Ukrayna topraklarında silah taşıyan ABD ve NATO araçlarını “meşru askeri hedefler” olarak gördüklerini belirtti. Öte yandan Ryabkov, ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği nedeniyle ABD yönetimi ile Ukrayna'daki durumla alakalı kapsamlı temasların anlamsız olduğunu dile getirdi.

Rusya'dan dikkat çeken mesaj! ABD ve NATO araçlarını mı vuracaklar?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sıcak bölgeyle ilgili taraflardan birbiri ardına dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki eylemlerini değerlendirdi.

"KAPSAMLI TEMASLAR ANLAMSIZ"

ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği verdiğine dikkati çeken Ryabkov, bu koşullarda ABD yönetimi ile Ukrayna'daki durum konusunda kapsamlı temasların "anlamsız" olduğunu belirtti.

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"SİLAHLI ABD VE NATO ARAÇLARINI 'ASKERİ HEDEF' OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ryabkov şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, Amerikalılara ve diğer Batılılara, operasyonumuzu yavaşlatma, Rus askeri birliklerine ve Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin oluşturulması sürecine zarar verme yönündeki girişimlerin engelleneceğini anlatmaya çalışıyoruz. Onları, Ukrayna topraklarında hareket eden silahlı ABD-NATO araçlarının meşru askeri hedefler olarak görüldüğü konusunda uyarıyoruz." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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