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Rusya'dan flaş açıklama! 'Neo-Naziler tarafından rehin tutulan nüfusun tahliyesi başladı'

14.03.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tahliyesiyle ilgili flaş bir açıklama geldi. Sivillerin "uzun süredir Neo-Naziler tarafından rehin tutulduğu" belirtilen açıklamada, hedeflenen noktaların imha edilmesi sonucu tahliyenin başladığı açıklandı.

Rusya'dan flaş açıklama! 'Neo-Naziler tarafından rehin tutulan nüfusun tahliyesi başladı'

Rusya-Ukrayna savaşında sivillerin tahliyesi için zaman zaman iki tarafın heyetlerinin görüşmesi sonucu insani yardım koridorlarının kurulması amaçlanarak geçici ateşkesler sağlanıyor. Rusya 19 gündür Ukrayna topraklarını işgal ederken dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sivillerin "Neo-Naziler tarafından rehin tutulduğunu" söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol şehrindeki çatışmalara ve sivillerin tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Mizintsev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin ayrılıkçı güçler ile birlikte Ukrayna güçlerinin Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerine konuşlandırdığı tüm atış noktalarını tamamen imha ettiğini belirterek, "Şehrin ablukasını kaldırmaya yönelik başarılı operasyon bugün saat 15.00’den itibaren sivillerin çıkışı için insani koridorların açılması ve uzun süredir neo-Naziler tarafından rehin tutulan nüfusun toplu tahliyesinin başlatılmasını mümkün kıldı.” ifadelerini kullandı.

İnsani yardım konvoylarının ivedilikle hazırlandığı ve ilk konvoyun Mariupol'a ulaştığı bilgisini veren Mizintsev, "Muhtaç ve yaralı sivillerin tahliyesi için 4 konvoyluk 200 otobüsün 50’si Mariupol’e geldi. Kalanlar hareket halinde." dedi.

Mizintsev, ayrıca Ukraynalı silahlı güçlerin ülke genelinde 22 farklı ülkeden 6 bin 972 yabancı vatandaşı rehin tuttuğunu iddia etti. (AA)

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