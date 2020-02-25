Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: 4'lü zirve üzerinde çalışmıyoruz

Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Merkel ve Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Macron, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Putin'e Suriye konulu d\u00f6rtl\u00fc zirve teklifi sunmu\u015ftu.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor... window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130talya'da koronavir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgelerde giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flara s\u0131n\u0131rlamaD\u00fcnyada 'koronavir\u00fcs' pani\u011fi! \u0130\u015fte salg\u0131nda son geli\u015fmelerVitamin ve mineral deposu ke\u00e7iboynuzunun faydalar\u0131