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  4. Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: 4'lü zirve üzerinde çalışmıyoruz

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: 4'lü zirve üzerinde çalışmıyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 12:24 | Son Güncelleme

İdlib'deki son durumla ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya şu anda İdlib için Türkiye, Fransa ve Almanya ile 4'lü zirve üzerinde çalışmıyor" ifadeleri yer aldı.

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması: 4'lü zirve üzerinde çalışmıyoruz

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde Putin'e Suriye konulu dörtlü zirve teklifi sunmuştu.

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Rusya Kremlin İdlib

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