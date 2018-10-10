Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Türkiye ve Rusya'nın Soçi'de mutabakata varmasının ardından; Rusya Dışişleri Bakanlığı, binin üzerinde muhalifin İdlib'teki silahsızlandırılmış bölgeden ayrıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Lavrov, gün içinde yaptığı bir başka açıklamada ise, "İdlib çatışmasızlık bölgesinin silahsızlandırılması yönündeki anlaşma yerine getiriliyor. Orada tüm gruplarla aktif olarak iş birliği yapma konusunda ana rolü Türk ortaklarımız oynuyor. Bizim bilgilerimiz bu sürecin yeterince ilerlediğini doğruluyor" demişti.
Sürecin bir iki gün uzamasının önemli olmadığını vurgulayan Lavrov, söz konusu adımın kaliteli bir şekilde yürüdüğünü belirterek Moskova'nın Türk ortaklarını desteklediğini dile getirmişti.
Rusya'nın açıklaması sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla, ağır silahların SAB'tan çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi
İYİ Parti'den maaşlara "kriz zammı" önerisi
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!
ABD'den FBI teklifi: Suudiler isterse İstanbul'a ekip yollarız
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Okuyucu Yorumları 1 yorum