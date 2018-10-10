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Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, binin üzerinde muhalifin İdlib'teki silahsızlandırılmış bölgeden ayrıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ağır silahların SAB'tan çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Türkiye ve Rusya'nın Soçi'de mutabakata varmasının ardından; Rusya Dışişleri Bakanlığı, binin üzerinde muhalifin İdlib'teki silahsızlandırılmış bölgeden ayrıldığını açıkladı.

"ANA ROLÜ TÜRK ORTAKLARIMIZ OYNUYOR"

Dışişleri Bakanı Lavrov, gün içinde yaptığı bir başka açıklamada ise, "İdlib çatışmasızlık bölgesinin silahsızlandırılması yönündeki anlaşma yerine getiriliyor. Orada tüm gruplarla aktif olarak iş birliği yapma konusunda ana rolü Türk ortaklarımız oynuyor. Bizim bilgilerimiz bu sürecin yeterince ilerlediğini doğruluyor" demişti.

Sürecin bir iki gün uzamasının önemli olmadığını vurgulayan Lavrov, söz konusu adımın kaliteli bir şekilde yürüdüğünü belirterek Moskova'nın Türk ortaklarını desteklediğini dile getirmişti.

BİR AÇIKLAMA DA TÜRKİYE'DEN

Rusya'nın açıklaması sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla, ağır silahların SAB'tan çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanlığı İdlib Soçi

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