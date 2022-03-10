Rusya’dan flaş ihracat kararı! Yasakladılar…

Rusya tüm dünyadan gelen yaptırım kararlarının ardından ülkesinde harekete geçti. Gelen son dakika haberine göre Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.
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