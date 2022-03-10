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Rusya’dan flaş ihracat kararı! Yasakladılar…

10.03.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya tüm dünyadan gelen yaptırım kararlarının ardından ülkesinde harekete geçti. Gelen son dakika haberine göre Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

Rusya’dan flaş ihracat kararı! Yasakladılar…

Son dakika haberi: Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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