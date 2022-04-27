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Rusya'dan flaş "İngiltere" kararı! 287'si hakkında yaptırım kararı aldılar

27.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı ülkelerinin yaptırım kararlarına yanıt veren Rusya'dan yeni bir hamle daha geldi. Moskova, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı.

Rusya'dan flaş "İngiltere" kararı! 287'si hakkında yaptırım kararı aldılar

Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Batı ülkelerinin çok sayıda yaptırım uyguladığı Rusya, karşı adımlara devam ediyor. Son karara göre Rusya mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya
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