Rusya'dan flaş "İngiltere" kararı! 287'si hakkında yaptırım kararı aldılar

Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Batı ülkelerinin çok sayıda yaptırım uyguladığı Rusya, karşı adımlara devam ediyor. Son karara göre Rusya mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası’nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı.

