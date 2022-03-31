Rusya'dan flaş karar! Bugün saat 10.00'dan itibaren...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken sivillerin tahliyesi de büyük önem taşıyor ve dünya tarafından takip ediliyor. Dünkü ateşkes ve insani yardım koridoru açıklamasının ardından Rusya'dan bir flaş karar daha geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreciyle ilgili başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentleri yönlerinde her gün insani yardım koridorlarının açıldığını belirten Mizintsev, Rus ordusunun söz konusu noktalarda ateşkese uyduğunu savundu.

"SAAT 10.00'DAN İTİBAREN..."

Mizintsev, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den şahsi talepleri doğrultusunda 1 Nisan'da Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den Zaporijya'ya insani yardım koridorunu yeniden açacak." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerini bu sürece dahil olmaya çağıran Mizintsev, Ukrayna tarafına, konuyla ilgili yabancı devletlerin büyükelçiliklerini, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Kızılhaç'taki ilgili birimleri bilgilendirme çağrısında bulundu.

UKRAYNA'DAN 527 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 3 bin 400'ü çocuk 18 binden fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiğini aktaran Mizintsev, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 108 bin 219'u çocuk olmak üzere toplam 527 bin 607 kişi tahliye edildi. Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorları üzerinden toplam 115 bin 347 kişi kurtarılabildi. Bunların 3 bin 235'i son 24 saatte kurtarıldı."

"UKRAYNA'DAKİ LİMANLARDA 60'TAN FAZLA GEMİ BULUNUYOR"

Ukrayna'nın Herson, Mıkolayiv, Çornomorsk, Oçakiv, Odessa ve Yujne şehirlerindeki limanlarda 60'tan fazla yabancı geminin bulunduğunu aktaran Mizintsev, söz konusu gemilerin Ukrayna tarafınca bloke edildiğini ileri sürdü.

Mizintsev, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz, Azak Denizi ve Akdeniz sularında yolcuların taşınmasının sağlanması yönünde gerekli önlemleri aldığını ifade etti. (AA)

