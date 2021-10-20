HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan flaş koronavirüs kararı: Putin onayladı! 1 hafta ücretli izin

Rusya'dan flaş koronavirüs kararı: Putin onayladı! 1 hafta ücretli izin

20.10.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin, 30 Ekim-7 Kasım aralığını Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ücretli izin haftası ilan etme önerisini destekledi.

Rusya'dan flaş koronavirüs kararı: Putin onayladı! 1 hafta ücretli izin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle Rusya’da yayılmaya devam eden yeni tip kooronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili çevirimiçi toplantı düzenledi.
Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım aralığını ücretli izin haftası ilan etti.

Rus lider, gereklilik durumunda çalışılmayan günlerin 7 Kasım’dan sonrasında da devam ettirilebileceğini ifade etti.

Bölge yöneticileri, belirlenen tarihi beklemeden kısıtlama programını uygulamaya koyabilecek.

HİBE ÖDEMEYİ DE DESTEKLEDİ

Putin, ayrıca Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov tarafından dile getirilen, pandemiden olumsuz etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere çalışan başına asgari ücret tutarında bir kerelik hibe ödeme girişimini de destekledi.

Bakanlar Kurulu'nun değerlendirmelerine göre bu girişim için 27 milyar ruble (yaklaşık 3.5 milyar TL) gerekecek.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin 30 Ekim-07 Kasım döneminin ülke genelinde ücretli izin haftası ilan edilmesini önerdiğini açıklamıştı.

Dünkü toplantıda ayrıca 60 yaş üstü aşılanmamış çalışanların uzaktan çalışmaya aktarılması da görüşülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
PARTNERAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozlarıAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozları
85 milyon lav! Kilise, mezarlık ve binlerce ev kül oldu85 milyon lav! Kilise, mezarlık ve binlerce ev kül oldu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.