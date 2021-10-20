Rusya'dan flaş koronavirüs kararı: Putin onayladı! 1 hafta ücretli izin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle Rusya’da yayılmaya devam eden yeni tip kooronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili çevirimiçi toplantı düzenledi.

Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım aralığını ücretli izin haftası ilan etti.

Rus lider, gereklilik durumunda çalışılmayan günlerin 7 Kasım’dan sonrasında da devam ettirilebileceğini ifade etti.

Bölge yöneticileri, belirlenen tarihi beklemeden kısıtlama programını uygulamaya koyabilecek.

HİBE ÖDEMEYİ DE DESTEKLEDİ

Putin, ayrıca Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov tarafından dile getirilen, pandemiden olumsuz etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere çalışan başına asgari ücret tutarında bir kerelik hibe ödeme girişimini de destekledi.

Bakanlar Kurulu'nun değerlendirmelerine göre bu girişim için 27 milyar ruble (yaklaşık 3.5 milyar TL) gerekecek.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin 30 Ekim-07 Kasım döneminin ülke genelinde ücretli izin haftası ilan edilmesini önerdiğini açıklamıştı.

Dünkü toplantıda ayrıca 60 yaş üstü aşılanmamış çalışanların uzaktan çalışmaya aktarılması da görüşülmüştü.

