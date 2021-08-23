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  4. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Türkiye ile yeni anlaşma imzalanacak

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Türkiye ile yeni anlaşma imzalanacak

23.08.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu.

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Türkiye ile yeni anlaşma imzalanacak

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında “S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İŞTE AK PARTİYİ BU YÜZDEN SEVİYORUM KİMSEYİ TAKMIYOR
kullanmadığımız işe yaramaz savunmaya bu kadar para veriyoruz, yunanlar bizim parasını ödediğimiz f35 lerle egede cirit atacaklar, bizde izleyeceğiz. yazıklar olsun böyle stratejiye! f35 alınmıyorsa en azından su-50 felan alınmalıydı, yerden savunmayla olacak iş değil bu

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