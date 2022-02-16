“Rusya’dan gaz ithalatındaki kısmi kesintiyle başa çıkabiliriz”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Rusya’dan doğalgaz ithalatındaki kısmi bir kesintiyle AB’nin başa çıkabileceğini” söyledi.

Von der Leyen, Strasbourg’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Gazprom tarafından sağlanan doğalgazın, kısmen kesilmesi veya daha fazla azalması durumunda, öngörüye dayalı modellerimiz artık daha güvenli tarafta olduğumuzu gösteriyor” dedi.

AB Komisyonu Başkanı, birliğin ek sevkiyatlar veya sözleşme takasları yoluyla gaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) teslimatlarının artırılması konusunda ABD, Katar, Mısır, Azerbaycan, Nijerya ve Güney Kore’yle görüştüğünü de dile getirdi.

Von der Leyen "Sözleşmeleri AB lehine değiştirip değiştiremeyeceğimizi sormak için büyük LNG tedarikçileriyle de görüştük" dedi ve Japonya'nın bunu yapmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Altyapıyla ilgili son yıllardaki gelişimin, Avrupa'yı ülkeler arasında gaz ve elektrik dağıtımı için daha donanımlı hale getirdiğini belirten Von der Leyen, ancak Rus doğalgaz arzının tamamen durdurulması halinde hala ek önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rusya’yla Ukrayna arasında artan gerginlik, Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz akışıyla ilgili endişelere neden oluyor. Avrupa ülkelerinin çoğu, doğalgaz ihtiyacını Rusya’dan karşılıyor ve Rusya, Avrupa’nın doğalgazının yaklaşık yüzde 40’ını sağlıyor.

