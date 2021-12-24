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Rusya'dan Google'a kötü haber!

24.12.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan ABD merkezli teknoloji şirketi Google için dikkat çeken bir karar geldi. Ülkedeki mahkeme, Google'a, yaklaşık 99 milyon dolar (7,2 milyar ruble) para cezası kesti. İşte Google'a kesilen cezanın nedeni...

Rusya'dan Google'a kötü haber!

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, şu sıralar genellikle Google Pixel 6 serisi akıllı telefonları ile gündeme geliyor. Fakat Rusya'dan Google hakkında gelen bir ceza haberi tüm dikkatleri üzerine çekti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun Google'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesinde görüldü.

GOOGLE'A PARA CEZASI KESİLDİ

Google'ın, Rusya'da yasaklanan içerikleri silmemesi nedeniyle "mevzuata sistematik şekilde uymadığı" hükmüne varan mahkeme, Google'a 7 milyar 221 milyon ruble para cezası verdi.

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Google'dan yapılan açıklamada, söz konusu mahkeme kararının inceleneceği ve ileride atılacak adımların belirleneceği belirtildi.

Rusya'da benzer ihlaller nedeniyle Google'a, daha önce 37,5 milyon ruble ceza verilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Google Rusya
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