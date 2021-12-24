Rusya'dan Google'a kötü haber!

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, şu sıralar genellikle Google Pixel 6 serisi akıllı telefonları ile gündeme geliyor. Fakat Rusya'dan Google hakkında gelen bir ceza haberi tüm dikkatleri üzerine çekti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun Google'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesinde görüldü.

GOOGLE'A PARA CEZASI KESİLDİ

Google'ın, Rusya'da yasaklanan içerikleri silmemesi nedeniyle "mevzuata sistematik şekilde uymadığı" hükmüne varan mahkeme, Google'a 7 milyar 221 milyon ruble para cezası verdi.

Google'dan yapılan açıklamada, söz konusu mahkeme kararının inceleneceği ve ileride atılacak adımların belirleneceği belirtildi.

Rusya'da benzer ihlaller nedeniyle Google'a, daha önce 37,5 milyon ruble ceza verilmişti.

(AA)

