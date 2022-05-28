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Rusya'dan 'hipersonik' gözdağı! Hedefi 1000 kilometre öteden vurdu

28.05.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan çok konuşulacak yeni bir hamle geldi. Rus ordusu, hipersonik "Tsirkon" füzesinin test atışını gerçekleştirdi. "Tsirkon", Barents Denizi'nde gerçekleştirilen atış tatbikatında, 1000 kilometre ötedeki hedefi başarıyla vurdu.

Rusya'dan 'hipersonik' gözdağı! Hedefi 1000 kilometre öteden vurdu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusu, Barents Denizi’nde hipersonik "Tsirkon" füzesinin test atışını gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Barents Denizi’nde, "Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov" fırkateyninden "Tsirkon" hipersonik seyir füzesiyle test atışı yapıldığı belirtildi.

HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU

Test atışının yeni silah türlerinin denenmesi kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Tsirkon" füzesinin yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefini başarıyla vurduğu, füzenin uçuşunun, belirlenen parametrelere karşılık geldiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl "Tsirkon"un ilk defa bir gemiden deneme atışının gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018’de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan "Tsirkon"un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı. (AA)

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Rusya
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