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  4. Rusya'dan İdlib'deki krizle ilgili flaş açıklama: Garanti edemeyiz

Rusya'dan İdlib'deki krizle ilgili flaş açıklama: Garanti edemeyiz

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2020 23:29 | Son Güncelleme

Türkiye’nin, Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlatmasıyla birlikte rejim güçlerine ait uçakların düşürülmesinden sonra Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir mesaj yayınlandı.

Rusya'dan İdlib'deki krizle ilgili flaş açıklama: Garanti edemeyiz

Esad rejiminin Türk askerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye’nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerine büyük zararlar verirken, bugün rejime ait uçakların düşürülmesiyle Rusya Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, Esad rejiminin İdlib hava sahasını Türkiye’ye kapattığını duyurarak, “Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye’nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya bahar kalkanı harekatı İdlib uçak

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