HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan İngiltere'ye gözdağı! "Sert ve ölçülü tepki devam edecek"

Rusya'dan İngiltere'ye gözdağı! "Sert ve ölçülü tepki devam edecek"

13.09.2024 21:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan yapılan çok sert NATO açıklamasının ardından bu sefer İngiltere hakkında gözdağı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin düşmanca eylemlerine sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceklerini belirterek, "İngiltere'yi Rusya'ya yönelik yapıcı olmayan ve zararlı yaklaşımından vazgeçmeye çağırıyoruz." dedi.

Rusya'dan İngiltere'ye gözdağı! "Sert ve ölçülü tepki devam edecek"

Zaharova, Rusya'nın, casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmesi kararına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Zaharova, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik "düşmanca" adımlar attığını, mayısta bazı Rus diplomatların akreditasyon süresini tek taraflı sınırlandırma kararı aldığını ve Rusya'nın buna karşılık verdiğini anımsattı.

"SERT VE ÖLÇÜLÜ TEPKİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Bildirilmeyen İngiliz istihbarat üyelerinin Rus topraklarındaki faaliyetlerine tolerans göstermeyeceklerini" vurgulayan Zaharova, "Bu konuda, ulusal güvenliğin doğrultusunda tavizsiz yaklaşım sergiliyoruz. Londra'nın düşmanca eylemlerine sert ve ölçülü tepki vermeye devam edeceğiz. İngiltere'yi Rusya'ya yönelik yapıcı olmayan ve zararlı yaklaşımından vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini bildirmişti.

NATO AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya sert bir uyarı gelmişti. Putin, Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarla ülkesinin topraklarına saldırması durumunda NATO ile savaş haline geçecekleri uyarısını yapmıştı.

Putin'den Batı'ya sert uyarı! "Savaş ilanı sayarız" Putin'den Batı'ya sert uyarı! "Savaş ilanı sayarız"

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya
En Çok Okunan Haberler
Emre Mor teklifi kabul etti! Resmi açıklama an meselesi... İşte yeni takımı

Emre Mor teklifi kabul etti! Resmi açıklama an meselesi... İşte yeni takımı

Narin'in amcasının telefonu çözüldü! 'Henüz bende değil, daha ölmemiş'

Narin'in amcasının telefonu çözüldü! 'Henüz bende değil, daha ölmemiş'

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

'Jahrein' Ahmet Sonuç gözaltına alınmıştı! Tutuklandı

'Jahrein' Ahmet Sonuç gözaltına alınmıştı! Tutuklandı

Narin ile amcası Salim Güran'ın düğündeki görüntüleri ortaya çıktı

Narin ile amcası Salim Güran'ın düğündeki görüntüleri ortaya çıktı

Gözü dönmüş veli silahla okulu bastı! Okul müdürünü şansı hayatta tuttu...

Gözü dönmüş veli silahla okulu bastı! Okul müdürünü şansı hayatta tuttu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.