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Rusya’dan İsrail’e: Sivil can kayıplarının artmasına yol açacak adımlar kabul edilemez

19.05.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Moskova Büyükelçisi Alexander Ben Zvi’ye İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında sivil can kaybının artmasına yol açacak adımların “kabul edilemez” olduğunu bildirdi.

Rusya’dan İsrail’e: Sivil can kayıplarının artmasına yol açacak adımlar kabul edilemez

İsrail’in başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin’e yönelik saldırıları devam ederken, Rusya’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile İsrail’in Moskova Büyükelçisi Alexander Ben Zvi’nin İsrail-Filistin gerilimini ele almak üzere Moskova’da görüştüğü belirtildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bogdanov’un, Zvi’yi saldırılarda sivil can kayıplarının artması konusunda uyardığı ifade edilerek, “Gazze Şeridi’ndeki durum başta olmak üzere İsrail-Filistin gerilimine dair görüş alışverişinde bulunuldu. Rus tarafı, sivil can kayıplarının artması konusunda endişelerini dile getirdi ve sivil can kayıplarının artmasına yönelik adımların kabul edilemez olduğunu vurguladı” denildi.

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"ARABULUCULUK YAPMAYA HAZIRIZ"

Açıklamanın devamında, Moskova’nın bölgede tansiyonu düşürmek için arabuluculuk yapmaya hazır olduğu kaydedilerek, sorunun ancak müzakere yoluyla çözülebileceği aktarıldı. (İHA)

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Filistin İsrail Rusya

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