Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız

İsrail Başbakanı Netanyahu, düşürülen Rus uçağıyla ilgili Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Netanyahu Putin'e, "Rus uçağının düşürülmesinden büyük üzüntü duyuyoruz ancak uçağın düşmesinden Suriye sorumlu" dedi.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'nın bugünkü oturumu, Suriye kıyılarında düşürülen İl-20 uçağının hayatını kaybeden mürettebatı anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Toplantıda konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının düşmesine ve içindeki Rus askerlerin ölmesine neden olan İsrail'in eylemlerinin Rusya tarafından yanıtsız bırakılmayacağı konusunda İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'ı bilgilendirdiğini belirtti.
Şoygu, "Bugün İsrailli meslektaşlarımızı bilgilendirdik, özellikle de ben, İsrail Savunma Bakanı'nı bu tür eylemleri, bu tür adımları yanıtsız bırakmayacağımız konusunda bilgilendirdim" dedi.
İsrail'in Suriye hava savunmasının o yönde devreye girmeyeceği hesabını yaparak Rus İl-20 uçağının koruması altında Suriye'ye saldırdığını belirten Şoygu şöyle konuştu:
"Saldırının bizim İl-20 uçağımızın koruması altında, Suriye hava savunmasının o yönde devreye girmeyeceği hesaplanarak yapıldığı, tüm uzmanlar için açıkça ortada."
İsrail'e ait F-16'ların uyarıda bulunmadan saldırdığını sözlerine ekledi.
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