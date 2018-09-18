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Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 18:32 | Son Güncelleme

Rusya lideri Putin'in yumuşak açıklamalarına karşın Savunma Bakanı Şoygu'dan İsrail'e sert cevap geldi. Şoygu "İsrail'in yaptıklarını yanına bırakmayacağız" dedi. Putin ile görüşen Netanyahu ise, düşen uçakla ilgili Suriye'yi suçlayarak "Büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız

İsrail Başbakanı Netanyahu, düşürülen Rus uçağıyla ilgili Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Netanyahu Putin'e, "Rus uçağının düşürülmesinden büyük üzüntü duyuyoruz ancak uçağın düşmesinden Suriye sorumlu" dedi.

ŞOYGU: İSRAİL'İN YAPTIKLARINI YANITSIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'nın bugünkü oturumu, Suriye kıyılarında düşürülen İl-20 uçağının hayatını kaybeden mürettebatı anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Toplantıda konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının düşmesine ve içindeki Rus askerlerin ölmesine neden olan İsrail'in eylemlerinin Rusya tarafından yanıtsız bırakılmayacağı konusunda İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'ı bilgilendirdiğini belirtti.

Şoygu, "Bugün İsrailli meslektaşlarımızı bilgilendirdik, özellikle de ben, İsrail Savunma Bakanı'nı bu tür eylemleri, bu tür adımları yanıtsız bırakmayacağımız konusunda bilgilendirdim" dedi.

'İSRAİL, İL-20'Yİ KENDİSİNİ KORUNMAK İÇİN KULLANDI'

İsrail'in Suriye hava savunmasının o yönde devreye girmeyeceği hesabını yaparak Rus İl-20 uçağının koruması altında Suriye'ye saldırdığını belirten Şoygu şöyle konuştu:

"Saldırının bizim İl-20 uçağımızın koruması altında, Suriye hava savunmasının o yönde devreye girmeyeceği hesaplanarak yapıldığı, tüm uzmanlar için açıkça ortada."

İsrail'e ait F-16'ların uyarıda bulunmadan saldırdığını sözlerine ekledi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
RUSYA ÖCUNU ALIR
o kadar kanet bi halk ki rusya israili vursa ve abd israilden yana olsa al sana üçüncü dünya savaşı
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