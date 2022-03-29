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Rusya'dan Karadeniz'de mayın uyarısı: Tehdit devam ediyor

29.03.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulan mayınlar, İstanbul Boğazı'nın ardından İğneada açıklarında da görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı ise mayınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Çıpalarından kopan Ukrayna mayınları Karadeniz'de sivil seyrüseferi tehdit ediyor" denildi.

Rusya'dan Karadeniz'de mayın uyarısı: Tehdit devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk uzmanlar tarafından 2 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, fırtına sonucu çıpalarından kurtulan Ukrayna’ya ait mayınların hala Karadeniz’de sürüklenme riskinin bulunduğunu açıkladı.

"TÜRK UZMANLARIN DİKKATİ SAYESİNDE..."

Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor. Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında, daha önce Ukrayna’ya mayınlarla ilgili uyarılar yaptıklarını ve Türk uzmanlar tarafından tespit edilen 2 mayının etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, “Türkiye tarafı, İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz’de Bulgaristan sınırı yakınında bu türden iki mayını tespit etti. Sadece şans eseri ve Türk uzmanların dikkati ve yüksek profesyonelliği sayesinde mayınlar tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Boğazlardan geçen gemiler zarar görmedi. Çıpalarından kopan Ukrayna mayınları Karadeniz'de sivil seyrüseferi tehdit ediyor” dedi.
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"RİSK NEDENİYLE GEMİLER LİMANDAN AYRILAMIYOR"

Karadeniz’de yaşanan gerilimden dolayı Ukrayna’yı suçlayan Mizintsev, Ukrayna tarafından 60’tan fazla yük gemisinin de limanlarda rehin tutulduğunu savunarak, “Rusya’nın tüm çabalarına rağmen Ukrayna tarafı limanlarında 60'tan fazla yabancı gemiyi tutmaya devam ediyor. Kiev tarafının iç sularda ve karasularında oluşturduğu bombalama tehdidi ve mayınların oluşturduğu risk nedeniyle gemiler limanlardan ayrılamıyor” ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'UN ARDINDAN ROMANYA'DA DA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’de görülen 2 mayının ardından Romanya’da da bir mayın ortaya çıkmıştı.

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Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının imha edildiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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